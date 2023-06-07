Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2023 17:08
Msb memur ve kamu işçisi tayin nezaman aciklanacak

Merhaba milli savunma bakanligi memur ve kamu işçisi tayin nezaman aciklanacak acaba bilen varmi.

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