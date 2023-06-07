Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 17:32
UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖZELDE ÇALIŞILAN SÜRE

Daha önce hizmet birleştirme yapmıştım on yılı aşan hizmet suremle uzmanlığa başvurdum ancak il milli eğitim reddetti onayı sebep şu özelde çalışılan süreyi göremiyorum böyle bir şey olabilir mi ya kendi mebbisimde tüm bilgiler var hizmet cetvelim birleştirme öğretmenlik yaptığım bilgiler yazık ya iş bilmez insanlar yüzünden böyle bir durum yaşayan var mi


Matece
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:33

Gerçi cuma günü bitiyor da inanın çok komik sebepler bı kere senem dolmazsa başvuru yapamam


Matece
Aday Memur
07 Haziran 2023 17:34

Belki bir umut sizlerle paylaşmak istedim fikir amaçlı şimdiden teşekkürler

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