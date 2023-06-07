Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


07 Haziran 2023 18:01
Tapu ferağı
Çalıştığım yerde vatandaşla beraber tapuda ben imza atacakmışım ferağa bunun he gibi sıkıntısı olur geri bilen varmı

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