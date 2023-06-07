Dolar Bazında Temmuzda Maaşın Artmayacak Olması

2008'den kalma 30.000 dolarım vardı. Yükselmesi en çok benim işime geliyor. ;-)) Her şey muhteşem. Herkese çok teşekkür ediyorum.

2008'den kalma 30.000 dolarım vardı. Yükselmesi en çok benim işime geliyor. ;-)) Her şey muhteşem. Herkese çok teşekkür ediyorum.