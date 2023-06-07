Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 18:04
Dolar Bazında Temmuzda Maaşın Artmayacak Olması

Mayıs ayında 2/1 uzman öğretmen olarak o zamanki kurla 830 dolar eden maaşım yapılacak sözde zamla yine 800 dolarlarda olacak ve bu maaş vergi dilimi ve dolar artışıyla daha da azalacak. Şimdi ben temmuzda kendimi zam alacak gibi hissetmeli miyim acaba ?


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
07 Haziran 2023 18:18

Aaaa öyle demeyin hocam! Şimdi linç etmeye gelir 22 binci arkadaşlar!))) Kafayı 22 bin liraya takmışlar!)))


aylean
Memur
07 Haziran 2023 18:34

Yabancı sermaye gelsin diye dolar serbest bırakıldı.Tırmanışta.Benim gibi dolar borcu olanlara Allah yardım etsin.


Yamyamav
Aday Memur
07 Haziran 2023 18:43

Döviz altın borcu olanlar yakında icralık olur. Yarın 25 e dayanir


tatlılimon2133
Aday Memur
07 Haziran 2023 19:58

Altın dolar borcu olanlar yandı yemin ederim Allah yardımcıları olsun ülke olarak bittik


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
07 Haziran 2023 20:42

Yaaa ama ne diyorlardı zamanında : "Dolarla mı maaş alıyorsunuz! Bize ne dolardan!??" Evet, şimdi "Ekonomi de neymiş, önemli olan bekâmızdır." diyen arkadaşları sahneye alalım lütfenn!))) Hadi bakalım!


Feriduni
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 22:52
2008'den kalma 30.000 dolarım vardı. Yükselmesi en çok benim işime geliyor. ;-)) Her şey muhteşem. Herkese çok teşekkür ediyorum.

aylean
Memur
08 Haziran 2023 00:14

En çok içimi acıtan dolar arttıkça yabancıların gayri menkulleri alması çok kolaylaşıyor.Vatan toprağımız yabancıların gözünde ucuzlaşıyor.

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