Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 18:20
Yusuf Tekin:Alacağımız kararlar herkesi memnun edecek.

Böyle bir beyanat var sayın bakanın.

Önünüzde yakın zamanda almanız gereken kararlar var:

1)ÖMK kanunun revize edilip bu yıla yetiştirilmesi. (Çoğu öğretmenimiz bu kararı bekliyor. Öğretmenler olarak madem bize de danışıp karar alacağınızı söylediniz. Yapılması gereken ilk iş.)

2)İliçi, İldışı ve özür grubu atama takviminin bir an önce açıklanması(Yıllardır doğuda görev yapan bekar öğretmenler, ailesinden ayrı kalan öğretmenler, iliçşnde ve ildışı da yer değiştiremeyen öğretmenlerimizi memnun etmenizi bekliyoruz.)

3)Yönetici atama takviminin açıklanması.

4)Çocuklarımıza okulu ve öğrenmeyi sevdirmek(Çocukların okula gelirken koşa koşa gelebileceği bir sistemi inşa etmek)

5)Saymakla bitmeyen sorunlar


idris0189
Memur
07 Haziran 2023 18:54
eş durumu ve ökb 5 yıla düşmeli acilen

popcorn007
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 19:12

İsteğe bağlı il dışı tayinlerde kontenjanlar artırılsın, özür grubunda geçen yıldan dolmayan yerler il dışına yansıtılsın.

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