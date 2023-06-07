Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 18:30
Eşim 2 Senedir Öğretmen Engelli Olmama Rağmen Eş Durumu Tayini Yapamıyor

Eşim 2 yıldır Muş Bulanıkta İngilizce öğretmeni ve kadroya geçiş yaptı. Ben de trakyada 3 senedir sigortalı sekilde çalısıyorum ve %32 engel raporum var buna rağmen eşim yanıma tayinini alamıyor. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor lütfen yardım eder misiniz?


bulaşşıkk
Aday Memur
07 Haziran 2023 19:33

Özür grubunda atanamasa bile il emriyle gelmesi lazımdı. Nasıl tayin olamıyor?


Hamit Evrankaya
07 Haziran 2023 20:01

İlçe Milli eğitime elli kere dememize ve gitmemize rağmen bize gerekli bilgiyi vermediler. Yok diyip sürekli gönderdiler. Çaresiz şekilde bekliyoruz

bulaşşıkk, 6 saat önce

Özür grubunda atanamasa bile il emriyle gelmesi lazımdı. Nasıl tayin olamıyor?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman ogretmenlik 5 yıla iner miYonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Uyarıyorum! Aman gaza gelmeyin. Hesabınızı iyi yapın.Rotasyon Nedeniyle Tayinler gecikmişDepremden Etkilenen Öğrenci Bursluluk BaşvurusuÖğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?LGS salon aday listesinin yanlış doldurulmasıMüfettişin verdiği yer değişikliği teklifinde süreç nasil işler?Öğretmenim bir sürü icra geliyor devlet memurlugum sıkıntı olur muNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

Kocasının dayak yediğini görünce silah çeken kadın 3 liman 1 En güzel şiirlerin en güzel kısımları 2 genelge 1 sen kadını dövdükçe o seni daha çok isteyecek 3 Karl Brandt 1 Düşün ki baban bunu okuyor 1 Büyüyünce ne olmak istersin 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 ideal insan 3

Son Haberler

TBMM, başkanlığına seçilme kararı yayımlandı8 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıÜcretsiz KPSS DenemesiBabalar Günü'ne Özel İlk Ay Bizden!MSB, sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi