Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 18:47
Suriye eş durumu

Astsubay olan eşimin tayini karsa çıktı fakat birliği şu an suriyede bu durumda bakanlık beni ailemin yanına atayabilir mi ? Çocuklarımızda var..


idris0189
Memur
07 Haziran 2023 18:53
anladığım kadarıyla eşiniz suriyeye gidecek siz de kendi anne babanızın yanına gitmek istiyorsunuz. bu durum için ya normal tayinle gideceksiniz yada ailenizde sağlık özrü olan varsa sağlık özrü ataması isteyeceksiniz

Atanamyan
Aday Memur
07 Haziran 2023 19:38

canım direk nokta tayin istiyorsun benimde eşim uzman üs bölgesine çıktı


esra yıldız
Aday Memur
07 Haziran 2023 22:08

Eşiniz Suriye ye görevlendirme ile gitti ise geçici görevlendirme ile yok tayin ile gitti ise tayin ile ailenizin yanına gidebilirsiniz


rabisatt
Aday Memur
07 Haziran 2023 22:21

Nasıl bi yol izledin canım hiç tecrübem yok bu konuda yardımcı olur musun?

Atanamyan, 6 saat önce

canım direk nokta tayin istiyorsun benimde eşim uzman üs bölgesine çıktı


rabisatt
Aday Memur
07 Haziran 2023 22:22

Emsal var mı ? Benim etrafımda yok il sağlık da pek hakim dsğil

esra yıldız, 3 saat önce

Eşiniz Suriye ye görevlendirme ile gitti ise geçici görevlendirme ile yok tayin ile gitti ise tayin ile ailenizin yanına gidebilirsiniz

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