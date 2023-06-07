Suriye eş durumu

anladığım kadarıyla eşiniz suriyeye gidecek siz de kendi anne babanızın yanına gitmek istiyorsunuz. bu durum için ya normal tayinle gideceksiniz yada ailenizde sağlık özrü olan varsa sağlık özrü ataması isteyeceksiniz

anladığım kadarıyla eşiniz suriyeye gidecek siz de kendi anne babanızın yanına gitmek istiyorsunuz. bu durum için ya normal tayinle gideceksiniz yada ailenizde sağlık özrü olan varsa sağlık özrü ataması isteyeceksiniz