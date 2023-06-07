Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2023 18:49
Acil
Arkadaşlar merhaba ben lisans mezunuyum askerliğim 2024 Ağustosda tecil bitiyor örgün den 4 yıllık bir bölüm kazansam askerliğim 4 sene daha tecil olur mu açık öğretimden değil örgunden

idris0189
Memur
07 Haziran 2023 18:50
olur
Toplam 1 mesaj

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