Arkadaşlar merhaba ben lisans mezunuyum askerliğim 2024 Ağustosda tecil bitiyor örgün den 4 yıllık bir bölüm kazansam askerliğim 4 sene daha tecil olur mu açık öğretimden değil örgunden

Arkadaşlar merhaba ben lisans mezunuyum askerliğim 2024 Ağustosda tecil bitiyor örgün den 4 yıllık bir bölüm kazansam askerliğim 4 sene daha tecil olur mu açık öğretimden değil örgunden