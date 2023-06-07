Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 18:52
İstanbul'da meslek lisesi tavsiyesi

Haziran'da tayinimi kesin olarak alıyorum. Konudan sapmadan yani evet İstanbul'da yaşanmaz falan filan ama o kısmı geçerek tavsiye edeceğiz meslek lisesi var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Uzman ogretmenlik 5 yıla iner miYonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Uyarıyorum! Aman gaza gelmeyin. Hesabınızı iyi yapın.Rotasyon Nedeniyle Tayinler gecikmişDepremden Etkilenen Öğrenci Bursluluk BaşvurusuÖğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?LGS salon aday listesinin yanlış doldurulmasıMüfettişin verdiği yer değişikliği teklifinde süreç nasil işler?Öğretmenim bir sürü icra geliyor devlet memurlugum sıkıntı olur muNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

sözlükte puanlama sisteminin kaldırılması 2 Burhan Altıntop 1 HER KONUYA POZİTİF YAKLAŞAN İNSAN 6 kafası biraz değişik çalışıyor 1 ayna tutmak 2 liman 1 ilham perisi 2 Panik Bozukluğu 3 FAKİRLİK GÖSTERGELERİ 5 STM DUVAR ARKDASI RADAR 1

Son Haberler

TBMM, başkanlığına seçilme kararı yayımlandı8 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıÜcretsiz KPSS DenemesiBabalar Günü'ne Özel İlk Ay Bizden!MSB, sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi