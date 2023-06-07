Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 19:02
Rotasyon Nedeniyle Tayinler gecikmiş

Yeni bakanın gelmesiyle rotasyon olacağı konuşuluyor 10 sene aynı okulda calışan öğretmenler adına ve bu yüzden de il içi il dışı Tayinler geciktiği soyleniyor


ebuducane
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 19:11
Bende bu şekilde duydum. Olur inşallah. Şimdiden hayırlı olsun.

ibrahim98
Şef
07 Haziran 2023 19:13

Rotasyon olur mu? Olur. Ancak bu yıl olmaz.


popcorn007
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 19:13

Hadi inşallah. En güzel haber.


Mateist
Aday Memur
07 Haziran 2023 19:27

Rotasyonun gelme ihtimali yok gibi birşey. Daha önce kaç defa düşünüldü. Olmadı. Yine olmaz.


bulaşşıkk
Aday Memur
07 Haziran 2023 19:31

Rotasyonun yapılması imkansız. Hele küçük illerde hiç yapılamaz.


Ahmet Kaleli
Şef
07 Haziran 2023 19:31

rotasyon gelmez, bitti o iş


Serkan0380
Aday Memur
07 Haziran 2023 19:32

Neden hocam

Ahmet Kaleli, 6 saat önce

rotasyon gelmez, bitti o iş


melcea
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 20:33

Bu sene havalar gec ısınmış, tayinler ondan gecikmis :)) Canı sıkılan sallıyor.


Ahmet Kaleli
Şef
07 Haziran 2023 20:37

rotasyon 2018den önceki konuydu, il-ilçe emriyle zaten isteyen istediği yere gitti, rotasyon gelsin diyen küçük bir azınlık kaldı

Serkan0380, 6 saat önce

Neden hocam


konya29
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 20:46

keşke gelse..ama o kadar kolay değil işte..2015 yılında ilk kez denendi ama yaklaşık 5000 öğretmen hareket ettirilemiyor diye ertelenmişti ama vazgeçilmemişti..gerçekten çok acil personel reformu ile zorunlu hizmet ihtiyaçları göz önüne alınarak denenmeli..yoksa iyi okula gidenler bir daha ayrılmıyorlar..20-30 yıldır aynı okulda bulunan öğretmenler biliyorum ve tanıyorum..


metal3
Aday Memur
07 Haziran 2023 22:08
Rotasyonun bu senede ertelenmesiyle ilgili yazı gelmişti

hugo.almeida
Müsteşar
07 Haziran 2023 22:24

Geçen sene 5 Temmuz'da yapılan duyuru 6 Haziran'da nasıl gecikmiş oluyor. :)


Serkan0380
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:26

3 haziran da yapıldı duyuru bilgi kirliliği yapma

hugo.almeida, 3 saat önce

Geçen sene 5 Temmuz'da yapılan duyuru 6 Haziran'da nasıl gecikmiş oluyor. :)


hugo.almeida
Müsteşar
07 Haziran 2023 23:47

Yanlış hatırlamışım öyleyse.

Serkan0380, 2 saat önce

3 haziran da yapıldı duyuru bilgi kirliliği yapma


popcorn007
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 23:47

Rotasyon şart!


hugo.almeida
Müsteşar
07 Haziran 2023 23:52

Şimdi MEB'e baktım. 16 Haziran'da yayınlanmış.

hugo.almeida, 2 saat önce

Yanlış hatırlamışım öyleyse.


Serkan0380
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:59

3 haziran da yapıldı tekrar bak

hugo.almeida, 2 saat önce

Şimdi MEB'e baktım. 16 Haziran'da yayınlanmış.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
08 Haziran 2023 00:03

Olur olur söylerim!))


şenol sevindik
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 01:11
16 haziranda yayınlanmış. Belki bu sene bir hafta gecikmeli yayınlanır. Rotasyon falan işin hikaye kısmı. Koltuğa daha yeni oturmuş bakan böyle bir yükün altına girmez. Haziran sonuna doğru il içi, ik dışı takvimler yayınlanmaya başlar.
hugo.almeida, 2 saat önce

Şimdi MEB'e baktım. 16 Haziran'da yayınlanmış.

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