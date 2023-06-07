Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 19:07
Millet olarak 3 enflasyonun altında yaşadımız çıktı.

Yıllardır görsel, internet TV medyası haberlerini yaptı ; vatandaş olarak: stokçulara çökün, 3 harfli marketlere yaptırım dedik, yeri geldi fahiş fiyatları fotograflandırdık , polis zabıta çağırdık, halk olarak ev ile market arasında mekik dokuduk, bayramda memleketimize gidemedik, tatil yapamadık , mevcut hükümete seçimde halk olarak yeniden bir şans verdik. Peki noldu?

Birazcık halka kulak kabartsalardı ne olurdu? Zenginin aşırı zenginleşmesine zemin hazirlamaktan başka hiç bir icraatı olmayanlardan umudu kestim.


Yazar64
Şef
07 Haziran 2023 19:08

Basligim bu değildi kusura bakmayın. İçerik doğru.

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