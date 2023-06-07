Millet olarak 3 enflasyonun altında yaşadımız çıktı.

Yıllardır görsel, internet TV medyası haberlerini yaptı ; vatandaş olarak: stokçulara çökün, 3 harfli marketlere yaptırım dedik, yeri geldi fahiş fiyatları fotograflandırdık , polis zabıta çağırdık, halk olarak ev ile market arasında mekik dokuduk, bayramda memleketimize gidemedik, tatil yapamadık , mevcut hükümete seçimde halk olarak yeniden bir şans verdik. Peki noldu?

Birazcık halka kulak kabartsalardı ne olurdu? Zenginin aşırı zenginleşmesine zemin hazirlamaktan başka hiç bir icraatı olmayanlardan umudu kestim.