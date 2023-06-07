Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 19:20
Bana sosyalleştirme bölgesi düşmüş , il sağlığa mı gitmek lazım

ÇALIŞMA DURUMUNUZ : Kadrosunun Olduğu Yerde Çalışıyor

GÖREV YERİ BİLGİLERİNİZ : KADRO YERİ İZMİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ SÜREKLİ İŞÇİ

1 Adet Görev Yeri Kaydınız Bulunmaktadır.

ZİMMET DURUMU BİLGİLERİNİZ : Zimmet Kaydı Bulunamadı


TdsAdanalı
07 Haziran 2023 21:25

Benimde İzmir Atatürk eğitim sizin neredeydi


gonul_kara
Memur
07 Haziran 2023 21:35
Il sağlığa gidip tekrar dilekçe veriliyor eş durumu tayininde, diğer durumda boşluk olan yere atama yapıyorlar, her durumda il sağlığa gidin, aklınızda biryer varsa orayı talep de edin
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