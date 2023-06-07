Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 19:30
Uygun bulmamakla birlikte hesaplama böyle olur mu?

Sayın meslektaşlarım selamlar;

9/1 en düşük vhki olarak baz aldım evli eşi çalışmayan ve 72 aydan küçük 2 çocuk ile maaşı 13e yakın. Bekar ve çocuksuz birini dikkate almayarak ilk çalım atılması düşünülebilir.

13 bin temel alınsa

Sözleşme ve enflasyon farkı temmuzda %14 olsa (şuan 13 küsür)

Önce yüzdelik zamla maaş 14.820 düz hesap 15 bin yapıldı diyelim. Böylece sözleşmeye uyum sağlandı denerek ikinci çalım atılması düşünülebilir.

Sonra vaadedilen 22binden fark 7bin de seyyanen refah payı adı altında eklenerek tüm memurlara %14 + 7000 TL düşünülmesi ile son çalım atılabilir mi? Tabi yüzdeselin düşüp artması seyyanen miktarını etkileyecek olup seyyanen ne kadar yükselirse 22bine yakın ya da üstü alan o kadar zarara girecek makas istenmeyen şekilde alt ile orta arasında daralacaktır.

İktidar için en karlı çözüm bu gibi. 22 bin üstünde alan özellikle nitelikli memurlar için uygun ve adil de olmadığını düşünmekle birlikte istişareye açmak istiyorum bu şekilde olursa kim karşı çıkabilir veya hayır diyebilir?

Düşünsenize 12.900-13 alan 22bine çıkacak %70+ kazanımı olacak iken 20 bin alan %49lara daha yüksek alanlar ise yüzdesel olarak daha da aşağı düşecek. 30 üstü zaten 10-11 bin alacak onlara da zor konumları itibarıyla ama elle tutulur olur, asıl en sıkıntılısı 18-29bin arası alan kesim olacak ki bunlar genelde mühendis avukat kariyer meslek mensupları gibi kamunun en önemli unvanlarından olan kişiler olacak.

En sonunda da manşetlerde haberlerde sitelerde %70in Üzerinde ZAM şeklinde lanse edilecek tüm yakınlarınız da oo ne zam aldınız be diyecekler.

Özellikle masabaşı çalışıp kalifiye iş dahi yapmayan kamu işçilerimizin temmuzda ek zam alacağı yılda 2 ay ikramiye 2 ay da tediye ile 16 maaş almaları sonucunda kamuda her şey alt üst olacak.

Umarım kademeli artım konusunda ince ve dikkatli çalışılarak en adil çözüme ulaşılır motivasyon ve iş barışı korunur?

Varsayımsal olarak örneklem alarak oluşturmaya çalıştım. Saygı çerçevesinde yorumlarınızı olabilecek veya olamayacak ise gerekçelerinizle yazmanızı rica ederim.


oflurecep
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 19:39

Belli değil, tartışmayı bırakın artık.

Millet kafayı yiyecek, bu kadar hesap mı olur. Komisyon bile bu kadar hesap yapmamıştır.

Seçim bitti şimdide bu hesap çıktı başımıza.

Yapılan bu hesaplarınız hiçbir değere sahip değildir.

İlla tartışacaksanız da ana konu açılır orda mesaj yazarak görüşünüzü belirtirsiniz, önüne gelen konu açıyor.


ExpertE
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 20:11

Hesaplamanın özel bir değeri olduğunu ifade etmedim zaten. Bu şekilde yeni dönem siyasetin en karlı bakışı ve lansesi yapılabilip birçok nitelikli kesime çalım atılabilir ve buna ses çıkarılamayabilir bunu değerlendirdim. 3-4-5 binler +%30-45ler vs ortala dolaşıyor da altımızda ağ olmadan yerden yükselmeyip çakılmayalım diye naçizane şahsi kanaatimi dile getirip istişare yapmak isteyenleri gerekçeleriyle yoruma davet ettim. Tahamül düşük ülke geneli olarak da 10 yıldır üyeyim forumda açtığım ikinci başlıktır bilginize?

oflurecep, 6 saat önce

Belli değil, tartışmayı bırakın artık.

Millet kafayı yiyecek, bu kadar hesap mı olur. Komisyon bile bu kadar hesap yapmamıştır.

Seçim bitti şimdide bu hesap çıktı başımıza.

Yapılan bu hesaplarınız hiçbir değere sahip değildir.

İlla tartışacaksanız da ana konu açılır orda mesaj yazarak görüşünüzü belirtirsiniz, önüne gelen konu açıyor.


oflurecep
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 20:55

Forumu takip ediyorsan bu konuda o kadar konu açıldı ki, bu bölüm resmen çöplüğe döndü. Şahsen bıkkınlık geldi bana. Çok konu açılıyor diye sana demedim onu.

Ama bu konuda daha çok konu açılacak yaz bir kenara.

ExpertE, 5 saat önce

Hesaplamanın özel bir değeri olduğunu ifade etmedim zaten. Bu şekilde yeni dönem siyasetin en karlı bakışı ve lansesi yapılabilip birçok nitelikli kesime çalım atılabilir ve buna ses çıkarılamayabilir bunu değerlendirdim. 3-4-5 binler +%30-45ler vs ortala dolaşıyor da altımızda ağ olmadan yerden yükselmeyip çakılmayalım diye naçizane şahsi kanaatimi dile getirip istişare yapmak isteyenleri gerekçeleriyle yoruma davet ettim. Tahamül düşük ülke geneli olarak da 10 yıldır üyeyim forumda açtığım ikinci başlıktır bilginize?


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 21:24

ben iktidar olsam bana böyle karlı yollar gösterenleri alnından öperdim aklınıza şaşayım

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