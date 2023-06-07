KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Haziran 2023 19:34
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü
Herkese Merhaba Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü olarak alımların sadece Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden yapılmasını istiyoruz. Bu bölüm mezunu arkadaşlardan destek bekliyoruz. Konuyu Cimere yazalım KDK ya yazalım. Başlığı güncel tutalım. Hakkımız olanı alalım. Herkese kolay gelsin

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Diploma hakkında yardımTCDD 2023/1 temmuz merkezi atamaKPSS uzaktan eğitimÖnlisans puanım iptal olur mu ?Nüfus müdürlüğü-işkur arasında kalsanız hangisi tercih edilir.Işkur kurum hakkında bilgi sahibi olan

Sözlük

kafasız tavuk canavarı 1 kılıç çiçeği 2 sözlükte puanlama sisteminin kaldırılması 2 Kocasının dayak yediğini görünce silah çeken kadın 3 annem 1 seçmen 1 Panik Bozukluğu 3 FAKİRLİK GÖSTERGELERİ 5 sen kadını dövdükçe o seni daha çok isteyecek 3 kalamar ahtapot mürekkep balığı 1

Son Haberler

TBMM, başkanlığına seçilme kararı yayımlandı8 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıÜcretsiz KPSS DenemesiBabalar Günü'ne Özel İlk Ay Bizden!MSB, sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi