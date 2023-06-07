Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 19:39
Eş durumu ile ilgili acil bilgi

Merhabalar. Bir sorum olacaktı. Bilgisi olanlar yanıtlarsa çok sevinirim. Sağlık bakanlığına bağlı kadrolu memurum. 2022 haziran dönemi iller arası tayin ile bulunduğum şehirden başka şehre tayin oldum. Bu esnada ücretsiz doğum iznindeydim ve iznimi bozdurup iş başlangıcımı yaptım. Yeni görev yerimde birkaç gün çalıştıktan sonra tekrar ücretsiz izne ayrıldım. Yani yeni görev yerimde aktif olarak birkaç gün çalışabildim. Eşim de meb e bağlı kadrolu öğretmen. Benden kaynaklı eş durumu isteminde bulunacak ama bir türlü yeterli kadro açılmıyor. Sorum şu;

Acaba ben eşimin bulunduğu yere eş durumundan dolayı tayin isteminde bulunabilir miyim?

Yoksa yeni görev yerimde belli bir süre çalışmam gerekir mi? Gerekirse ne kadar gerekir?

Hastanenin personel birimi veya il sağlık bana kesin bir bilgi veremedi de yardımcı olur musunuz?

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