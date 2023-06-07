Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 20:21
Sözleşmeliden kadrolu memurluğa geçiş

Merhabalar. kardesım sözleşmeli olarak mebe büro personelliğine atandı. Şuan henuz başlayış yapamadılar. Haber beklıyorlar. Aynı zamanda adalet bakanlıgı pedagogluga tercih yapmaya hak kazandı tercıhlerını yaptı. İşe başladıktan sonra. 1yada 2 ay sonra pedagogluga yerleşip başlamak isterse o kadar kısa sürede sözleşmeliden istifa edip kadrolu olarak adalet bakanlığındaki görevine gidebilir mi. 1 yada 3 yıl bekleme gibi bir durum var mı. Bu konuyla ilgili hangi yönetmeliğe bakmalıyım. Tesekkurler

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