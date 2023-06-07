Şehit yakını memur il dışı görevlendirme

Arkadaşlar merhaba. Bir konu hakkında bilgilerinize ihtiyacım var. Şehit çocuğu olarak sgk da memur olarak çalışıyorum. Benim isteğim dışında eyt deki iş yoğunluğundan dolayı İstanbulda görevlendirmek istiyorlar. Şehit ve gazi yakını olarak çalışanlar istemedikleri taktirde başka yerde görevlendirilirilebilir mi. Konu hakkında bilgisi olan varsa dönüş yaparsa çok sevinirim.

Arkadaşlar merhaba. Bir konu hakkında bilgilerinize ihtiyacım var. Şehit çocuğu olarak sgk da memur olarak çalışıyorum. Benim isteğim dışında eyt deki iş yoğunluğundan dolayı İstanbulda görevlendirmek istiyorlar. Şehit ve gazi yakını olarak çalışanlar istemedikleri taktirde başka yerde görevlendirilirilebilir mi. Konu hakkında bilgisi olan varsa dönüş yaparsa çok sevinirim.