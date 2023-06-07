Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 20:39
Şehit yakını memur il dışı görevlendirme
Arkadaşlar merhaba. Bir konu hakkında bilgilerinize ihtiyacım var. Şehit çocuğu olarak sgk da memur olarak çalışıyorum. Benim isteğim dışında eyt deki iş yoğunluğundan dolayı İstanbulda görevlendirmek istiyorlar. Şehit ve gazi yakını olarak çalışanlar istemedikleri taktirde başka yerde görevlendirilirilebilir mi. Konu hakkında bilgisi olan varsa dönüş yaparsa çok sevinirim.

Berkay121
Aday Memur
07 Haziran 2023 20:42

Yanlış anlamayın ama saygı duyarak söylüyorum siz de 657 tabi memursunuz diğer memurlardan bir ayrıcalık ve farkınız yok


mito57
07 Haziran 2023 20:52
Tabiki kesinlikle katılıyorum ama ben gece gündüz demedim. Hafta sonu ailemle zaman geçireyim demedim. İnsanlar mağdur olmasın diye dosylarımı bitirdim. Şimdi buna karşılık cezalandırır gibi sormadan İstanbula görevlendirmek istiyorlar.
Berkay121, 5 saat önce

Yanlış anlamayın ama saygı duyarak söylüyorum siz de 657 tabi memursunuz diğer memurlardan bir ayrıcalık ve farkınız yok


ByAstsubay
Aday Memur
08 Haziran 2023 01:04
Kurum içine alımda ayrıcalık tanırlar hocam kurum içi işlerde değil
mito57, 5 saat önce
Tabiki kesinlikle katılıyorum ama ben gece gündüz demedim. Hafta sonu ailemle zaman geçireyim demedim. İnsanlar mağdur olmasın diye dosylarımı bitirdim. Şimdi buna karşılık cezalandırır gibi sormadan İstanbula görevlendirmek istiyorlar.
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