Kurumdaki Taşeron Temizlik Görevlisinin Maaşı 22 Bin - Müdürün Maaşı 19 Bin

Sanane lan kime istersek ona oy veririz çapsız. Konuyu hemen siyasete çekiyorsun. Açlıktan ölsek bile teröristlere ve işbirlikçilerine oy verecek kadar kansız ve karaktersiz değiliz çok şükür..

Sanane lan kime istersek ona oy veririz çapsız. Konuyu hemen siyasete çekiyorsun. Açlıktan ölsek bile teröristlere ve işbirlikçilerine oy verecek kadar kansız ve karaktersiz değiliz çok şükür..