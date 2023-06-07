Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 20:42
Kurumdaki Taşeron Temizlik Görevlisinin Maaşı 22 Bin - Müdürün Maaşı 19 Bin

Arkadaşlar Merhaba

Kurumumdaki Önce Taşeron Olarak Başlayan ve Daha Sonra Kadroya Alınan

Temizlik Görevlisinin Maaşı 22 Bin TL

Şube Müdürünün maaşı 19 Bin TL

Şef 14 Bin TL

Memur 13 Bin TL Civarı

Bu Nasıl İş?

Bu Nasıl Adalet?


asillord
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 20:51

Niye yanlış yazarsın? 30.000 TL ek ödemeler dahil.


kozmiktarihci
Şef
07 Haziran 2023 20:53

Emin ol maaşı düşük şube müdürü durmak yok yola devam demistir.


wiseelit
Aday Memur
07 Haziran 2023 21:22

şunu bir türlü anlatamadık işçilerin maaşı 30.000 tl'den fazla şu an


Halkoyunu06
Aday Memur
07 Haziran 2023 21:29

Evet ikramiye filan unuttum yazmayı

asillord, 5 saat önce

Niye yanlış yazarsın? 30.000 TL ek ödemeler dahil.


Yorumsuzadam
Memur
07 Haziran 2023 21:30

Şükredin işiniz gücünüz var maaş işi düzelir zamanla


özköro
Aday Memur
07 Haziran 2023 21:39
Sanane lan kime istersek ona oy veririz çapsız. Konuyu hemen siyasete çekiyorsun. Açlıktan ölsek bile teröristlere ve işbirlikçilerine oy verecek kadar kansız ve karaktersiz değiliz çok şükür..
kozmiktarihci, 5 saat önce

Emin ol maaşı düşük şube müdürü durmak yok yola devam demistir.


birfikirbirdüşünce
Memur
07 Haziran 2023 22:53
O zaman şikayet etmeyeceksin efendi :):):):)
özköro, 4 saat önce
Sanane lan kime istersek ona oy veririz çapsız. Konuyu hemen siyasete çekiyorsun. Açlıktan ölsek bile teröristlere ve işbirlikçilerine oy verecek kadar kansız ve karaktersiz değiliz çok şükür..
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