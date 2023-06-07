KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2023 21:01
Jandarma Astsubay

Merhaba Jandarma asb kazandım muvazzaf olmak kolaymi veya zormu onu merak ediyorum


ByAstsubay
Aday Memur
08 Haziran 2023 01:03
Neye göre zor kime göre zor hocam bana kolay gelen sana zor gelir
Toplam 1 mesaj

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