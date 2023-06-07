Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 21:03
Hakkımı helal etmiyorum !!!!

Nisanda geçici görevle Kahramanmaraşa gittim yol yattı terör tazminatı Haziran oldu yatmadı. Seçim taltifi desen bizim mutemetler bi yerlerini kaşıya kaşıya iş yapar. Aldığı maaşı helal sayar. Koca koca iller 3. 4. Günde evrakları halleder personeli mağdur etmez ama bizim mutemeler salla başı al maaşı. Kim şu işi savsaklıyorsa buna kim sebep oluyorsa ben hakkımın zerresini onlara helal etmiyorum.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Haziran 2023 21:41
Sende savsaklama da işini. Herkes birilerine işi savsaklıyor diyor

khanjar.1
Memur
07 Haziran 2023 21:53

ben de deprem bölgesine (elbistan) mart ayında gittim terör parası geçen ayın 15inde yattı

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