Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 21:17
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı feragat

Merhaba aile ve sosyal hizmetler bakanlığına asil olarak seçilmişim fakat bakırköy adliyesinde bu hafta klavye mülakatım var benim gönlüm adliyeden yana nasıl bir yol izlemeliyim? aile ve sosyal hizmetler bakanlığına başvurduğum zamanki şartlarım el veriyordu fakat şuan konum olarak el vermiyor feragat dilekçesi versem mülakatlarıma negatif bir etkisi olurmu veyahut kpss puanım yanarmı rica ediyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.

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