Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2023 21:26
Asem sağlık raporu TSH değeri 0.27

asem saplık raporu için kan değerimdeki tsh 0.27 çıktı elenirmiyim


ByAstsubay
Aday Memur
08 Haziran 2023 01:02
Doktor bir şey dedi mi be hayır olacağını sanmıyorum
Toplam 1 mesaj

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