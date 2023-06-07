KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Haziran 2023 21:28
Gassal alımı olacak mı?

Gassalım sertifika yeni aldım bu yıl alım olur mu? Kpss ortaöğretim puanım 70 yeterli mi??

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