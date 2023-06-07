KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 21:42
Tübitak personel şartları

Selamlar herkese.. Tübitak personel maaşları ve çalışma şartları hakkında bilgisi olan var mı ? Kurumda tekniker olarak çalışmaya başlayacağım fakat Botaşdan da dönüş bekliyorum. Botaş Tübitak kıyaslaması yapacak olan veya direkt tübitak hakkında bilgilendirme yapabilen olursa müteşekkir olurum.. sevgilerle

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