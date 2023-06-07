Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2023 22:59
Seçim taltifi
Emniyet teşkilatına ödül olarak 2977 TL yatirilmaya başlandı .jandarma teşkilatında daha konusu bile geçmiyor . Bilgisi olan varmı bu konu ile alakalı ?

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