Seçim taltifi

Emniyet teşkilatına ödül olarak 2977 TL yatirilmaya başlandı .jandarma teşkilatında daha konusu bile geçmiyor . Bilgisi olan varmı bu konu ile alakalı ?

Emniyet teşkilatına ödül olarak 2977 TL yatirilmaya başlandı .jandarma teşkilatında daha konusu bile geçmiyor . Bilgisi olan varmı bu konu ile alakalı ?