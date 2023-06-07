Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 23:01
Eş Durumu
Merhaba. Aile Bakanlığında batıda kadrolu memurum eşim doğuda polis. Doğu görevinin bitmesine 1 yıl kaldı. Yanına eş durumuyla gittiğim zaman 1 yıl çalışmanın ardından şark görevinin bitmesiyle tekrardan eş durumuyla batıya atama isteyebilir miyim? Doğudan batıya eşimin ardından eş durumuyla dönmemde sıkıntı oluşur mu?

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