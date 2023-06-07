Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

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07 Haziran 2023 23:02
Seçim taltifsiz görev .
Emniyet teşkilatıni tebrik ediyorum . Personeline yatırmaya başlandı . Ama jandarma teşkilatında halen ses soluk yok .

HedefKPSS2024
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:10
İnşaAllah size de yatar kardeşim

jngxxx
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:12
İnşallah yatar . Evine bakan insanlar var . Yazık günah yani

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 23:20
Özlük haklarımız aynı olsun taltif almasakta olur

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 23:26
Her ay en az bu taltif kadar fazlanız var bizden,hatta doğuda daha da fazla bize yazık değil mi
jngxxx, 2 saat önce
İnşallah yatar . Evine bakan insanlar var . Yazık günah yani

jngxxx
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:46
ev görülemez yerde çalıştınmi hiç ? Şimdi bunun tartışmasınımi yapicaz

mengok
Şef
07 Haziran 2023 23:50
Hocam iş konusunda farkimiz yok .. ancak tüm jandarma personelinin de ödül almasını isterim .. ozluk durumunun da esitlenmesi gerektiğini düşünüyorum
jngxxx, 2 saat önce
ev görülemez yerde çalıştınmi hiç ? Şimdi bunun tartışmasınımi yapicaz

jngxxx
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:53
Düzenleme şart tabi ama aramızda bunu birbirimize siper edecek insanlar var . En başta tebrik ettim zaten . Ama arkadaş hemen bı yükseldi .
mengok, 2 saat önce
Hocam iş konusunda farkimiz yok .. ancak tüm jandarma personelinin de ödül almasını isterim .. ozluk durumunun da esitlenmesi gerektiğini düşünüyorum

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 23:58
Kardeşim yükselen sensin evine bakan insanlar var yzan sensin 3 binle mi bakıyorsun
jngxxx, 2 saat önce
Düzenleme şart tabi ama aramızda bunu birbirimize siper edecek insanlar var . En başta tebrik ettim zaten . Ama arkadaş hemen bı yükseldi .

jngxxx
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:03
Boş boş muhabbete gerek yok paranın değerini bilmiyorsun daha . Her insanın maddi durumu aynı değil . Senin tuzun kuru ozaman
siyahbeyaz88, 2 saat önce
Kardeşim yükselen sensin evine bakan insanlar var yzan sensin 3 binle mi bakıyorsun

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 00:10
Ben boş boş konuşmuyorum kıymet bilmediğimi neye istinaden söylüyorsun yaz maaşını bende yazayım
jngxxx, 2 saat önce
Boş boş muhabbete gerek yok paranın değerini bilmiyorsun daha . Her insanın maddi durumu aynı değil . Senin tuzun kuru ozaman

Mrpolice
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:13
Kardesim tsk forumuna gitsene burayı karistirmaya ikilik cikarmaya mı geldin sen git derdini oraya yaz

jngxxx
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:15
Sorununuz ne tartışmaya ne gerek vardı onu anlamadım . Polis asker kardeş değilmi bu tepkiler ne bu nasıl bi çekememezlik. Gerek yok bukadarina
Mrpolice, 1 saat önce
Kardesim tsk forumuna gitsene burayı karistirmaya ikilik cikarmaya mı geldin sen git derdini oraya yaz

Mrpolice
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:16
Gidip bi polis tsk formuna o parası bu parası alıyorsunuz biz neden almıyoruz yazıyor mu zaten bizden kat kat fazla aliyorsunuz ayda yılda gariban polis bir para almis biz neden almiyoruz diyosun bunun yeri burası degil kendi formuna yazabilirsin
jngxxx, 1 saat önce
Sorununuz ne tartışmaya ne gerek vardı onu anlamadım . Polis asker kardeş değilmi bu tepkiler ne bu nasıl bi çekememezlik. Gerek yok bukadarina

jngxxx
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:20
Ya arkadaşım tamam cevap yazma sen ve diğeri evet senden fazla alıyorum yada az alıyorum . Askerin kat kat fazla alması normal değilmi zaten polisten kat kat fazla çalışmasi gibi .
Mrpolice, 1 saat önce
Gidip bi polis tsk formuna o parası bu parası alıyorsunuz biz neden almıyoruz yazıyor mu zaten bizden kat kat fazla aliyorsunuz ayda yılda gariban polis bir para almis biz neden almiyoruz diyosun bunun yeri burası degil kendi formuna yazabilirsin

Mrpolice
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:22
Neyini benden fazla calisiyosun kime göre sen benim nasıl calistigimi biliyormusunda yorum yapıyorsun bide kalkmis kat be kat diyosun amacin buralari karistirmak mi senin

jngxxx
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:24
Karıştırmak gibi amacım olsa başlığa farklı yazardım . Senin gibiler yüzünden ortalık karışır ancak. Bu yüzden fazla konuşma . Başka şeylerle muhattap ol arkadaşım
Mrpolice, 1 saat önce
Neyini benden fazla calisiyosun kime göre sen benim nasıl calistigimi biliyormusunda yorum yapıyorsun bide kalkmis kat be kat diyosun amacin buralari karistirmak mi senin

Simav4333
08 Haziran 2023 00:36

Jandarma kat ve kat fazla mı çalışıyor egm ye göre çok çok az çalışıyor adli bilgi yetersiz iş bilmemezlik fazla mesleğe yıllarımı verdim 2 yıllık teğmen bile benden kat ve kat fazla alıyor, madem bir başlık açacaksın TSK da aç burada açma özlük haklarınız maaşlarınız egmye göre çok fazla polisin aldığı 3 kuruş gözünüze batmasın...

jngxxx, 1 saat önce
Ya arkadaşım tamam cevap yazma sen ve diğeri evet senden fazla alıyorum yada az alıyorum . Askerin kat kat fazla alması normal değilmi zaten polisten kat kat fazla çalışmasi gibi .

jngxxx
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:43
Sende komiser olaydın ozaman ... Sokaklardaki saygıyı bile kaybetmişsiniz. Bana gelmiş iş bilmemezlikten bahsediyorsun .
Simav4333, 59 dk. önce

Jandarma kat ve kat fazla mı çalışıyor egm ye göre çok çok az çalışıyor adli bilgi yetersiz iş bilmemezlik fazla mesleğe yıllarımı verdim 2 yıllık teğmen bile benden kat ve kat fazla alıyor, madem bir başlık açacaksın TSK da aç burada açma özlük haklarınız maaşlarınız egmye göre çok fazla polisin aldığı 3 kuruş gözünüze batmasın...


Simav4333
08 Haziran 2023 00:53

Zaten rütbeli olarak çalışıyorum, sokaklara gelince sizler gibi köyde kahvede oturan adamlar ile uğraşmıyoruz, yazdıklarına bakılırsa ya uzman ya astsubaysın,yazık senin zihniyetindeki cahil kişiler ile muhattap bile olunmaz...

jngxxx, 52 dk. önce
Sende komiser olaydın ozaman ... Sokaklardaki saygıyı bile kaybetmişsiniz. Bana gelmiş iş bilmemezlikten bahsediyorsun .

jngxxx
Aday Memur
08 Haziran 2023 00:55
Arkadaşım sende ne çekemiyormuşsun bizi bukadar resmen düşman ettin bizi . Laf atıp muhattap olan sensin asıl. Senin konuştuğun kafa bakılırsa cahil sen oluyor şuan .
Simav4333, 42 dk. önce

Zaten rütbeli olarak çalışıyorum, sokaklara gelince sizler gibi köyde kahvede oturan adamlar ile uğraşmıyoruz, yazdıklarına bakılırsa ya uzman ya astsubaysın,yazık senin zihniyetindeki cahil kişiler ile muhattap bile olunmaz...

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