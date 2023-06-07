Seçim taltifsiz görev .

Her ay en az bu taltif kadar fazlanız var bizden,hatta doğuda daha da fazla bize yazık değil mi

Her ay en az bu taltif kadar fazlanız var bizden,hatta doğuda daha da fazla bize yazık değil mi

jngxxx, 2 saat önce İnşallah yatar . Evine bakan insanlar var . Yazık günah yani