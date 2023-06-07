Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 23:38
Örnek Maaş Hesaplama Formülü
Biz burada sürekli temmuz zammı hangi formül ile gerçekleşez diye tartışıyoruz fakat atladığımız en büyük olay yine SENDİKA. Sendikanın memuru en avantajlı hale sokacak bir formülü en yakın zamanda masaya yaptırması lazım. Misal en düşük memur %85 zam alacak ise tüm memurlara bu oran uygulanmalı. Bu konuda kamuya baskı uygulamalıyız.

yellow2578
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:59
Kamuya baskımı uygulayalım :))) 5 yıl daha burdayım ne yaparsam ne verirsem kabul edeceksin diyor kanunlar hic bir şey yapamazsın hiç birimiz 20 verse ne diyeceksin ülke dar boğazda kusura bakmayın dese ne dersen de hain olacaksın

Vedelii
Şef
08 Haziran 2023 00:01
Sosyal medyada ne kadar büyül algı yaparsan o kadar fazlasını kaparsın. Etkisi azdır çoktur ona sözüm yok fakat vakit azalıyor. Aynı zamanda yeni sözleşmede kapıda. Öğrenilmiş çaresizlik muhabbetini aşmalıyız artık.
yellow2578, 2 saat önce
Kamuya baskımı uygulayalım :))) 5 yıl daha burdayım ne yaparsam ne verirsem kabul edeceksin diyor kanunlar hic bir şey yapamazsın hiç birimiz 20 verse ne diyeceksin ülke dar boğazda kusura bakmayın dese ne dersen de hain olacaksın
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