Örnek Maaş Hesaplama Formülü

Biz burada sürekli temmuz zammı hangi formül ile gerçekleşez diye tartışıyoruz fakat atladığımız en büyük olay yine SENDİKA. Sendikanın memuru en avantajlı hale sokacak bir formülü en yakın zamanda masaya yaptırması lazım. Misal en düşük memur %85 zam alacak ise tüm memurlara bu oran uygulanmalı. Bu konuda kamuya baskı uygulamalıyız.

Biz burada sürekli temmuz zammı hangi formül ile gerçekleşez diye tartışıyoruz fakat atladığımız en büyük olay yine SENDİKA. Sendikanın memuru en avantajlı hale sokacak bir formülü en yakın zamanda masaya yaptırması lazım. Misal en düşük memur %85 zam alacak ise tüm memurlara bu oran uygulanmalı. Bu konuda kamuya baskı uygulamalıyız.