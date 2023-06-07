Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 23:41
%15+7000 seyyanen
Konu kilit!

yellow2578
Aday Memur
07 Haziran 2023 23:56
Her gün yeni bir rakam yeni duyumlar ama boş temmuz ayı gelmeden hepsi hikaye şuda bir gerçek açıklanacak rakam kimseyi memnun etmeyecek.
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