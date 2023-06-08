KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Haziran 2023 00:05
Hukuk mezunlarının işsizlik sorunu büyüyor.

KPSS'ye giren yaklaşık 40 bin hukukçuya karşılık kurumların alım sayısının azlığı büyük bir yığılmaya sebep oldu. Kurum içi unvan yükselme sınavlarıyla avukat ihtiyacı gideriliyor. Bazı kurumlar dosyalarını özel hukuk bürolarına vekaletname ile veriyor. Atama puanları 90 ve üzerinde. Özel sektörde de iş bulamayan meslektaşlarımız hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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