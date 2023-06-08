Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 00:13
Çözger raporuyla tayin

Merhaba samsun'da bi hastanede eczane teknikeri sağlık teknikeri olarak çalışıyorum çocuğuma otizm tehsişi konuldu ve rapor çıktı aynı ilin başka ilçesine tayin istedim çocuğumun eğitimi için ve ailem orda diye

Dilekçemi gönderdim Ankara'da ki bakanlık bana il sağlik müdürlüğüne başvur il içi oldu için onlar bakıyo dedi bir bilgisi olan konuyla ilgili Yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniiiCocugum icin Saglik mazereti tayiniEş tayini ÇKSYKurumlar arası geçişEş durumu evrak takibiNe olacak bu ÇKYSÇKYS düşme süresi aşağı yukarı ne kadarMüdürle kavgaAraç kredisi hkSuriye eş durumu

Sözlük

ceteris paribus 1 Kocasının dayak yediğini görünce silah çeken kadın 3 En güzel şiirlerin en güzel kısımları 2 Pizza 1 seçsis 2 genelge 1 kafasız tavuk canavarı 1 Sakin Kalabilme 2 ahıra çevirmek 2 Karl Brandt 1

Son Haberler

TBMM, başkanlığına seçilme kararı yayımlandı8 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıÜcretsiz KPSS DenemesiBabalar Günü'ne Özel İlk Ay Bizden!MSB, sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi