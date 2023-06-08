Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 00:24
Müfettiş Yardımcılığı Mülakat Soruları

Merhaba arkadaşlar, daha önce milli eğitimin sözlü sınavına giren arkadaşlar nelere dikkat edilmesi konusunda fikir belirtirse memnun olurum:

Ne gibi sorular geliyor?

Nelere dikkat edilmeli?

Bu konuda fikir alış verişi yapılan başka bir platform varsa onun da iletişim adresini yazabilirseniz memnun olurum.

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