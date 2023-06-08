KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Haziran 2023 00:36
MSB - MSÜ HİZMETLİ / DESTEK PERSONELİ NE İŞ YAPAR ?

Merhaba,

bu görevde olanlar var mı ?

Şubat ayında mülakata girip sonucunu bekleyenlerdenim :(

teşekkürler

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