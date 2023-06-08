Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 00:37
Şube Müdürü İstifa Edip Öğretmenliğe Geri Dönebiliyor Mu?

Merhabalar.

Konu hakkında bilgisi ve tecrübesi olanlar süreç hakkında yardımcı olursanız seviniriz.

Teşekkür ederim.

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