Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 00:58
NİĞDE HAKKINDA BİLGİ
Hemşire olarak Niğde'ye tayin istedim, eşim polis memuru niğde hastane, yoğunluk, eğitim durumu hakkında bilgi almak istiyorum, şimdiden teşekkür ederim...

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