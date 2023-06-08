Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 00:58
Niğde hakkında

Hemşire olarak Niğde'ye tayin istedim, eşim polis memuru niğde hastane, yoğunluk, eğitim durumu hakkında bilgi almak istiyorum, şimdiden teşekkür ederim...


Saglık com
Aday Memur
08 Haziran 2023 03:04
Niğde eskiden rahattı ama simdi yasanmasi zor 6 7 bin kiralar carsi çok kalabalık hastahane zaten aşırı kalabalık günün her saati bence yanlış seçim yapmışsıniz

AYINTAPLI27
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:43
Tesekkür ederim. Şanlıurfa gibi hasta yoğunluğu çok olan ve ortam olarak, stresli hastene ortamında çalışıyorum.Niğdenin urfadan daha kötü olacağını düşünmüyordum, hayırlısı olsun diyelim artık...
Saglık com, 10 saat önce
Niğde eskiden rahattı ama simdi yasanmasi zor 6 7 bin kiralar carsi çok kalabalık hastahane zaten aşırı kalabalık günün her saati bence yanlış seçim yapmışsıniz

Saglık com
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:44
Hayırlısı olsun
Toplam 3 mesaj

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