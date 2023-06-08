Niğde hakkında

Tesekkür ederim. Şanlıurfa gibi hasta yoğunluğu çok olan ve ortam olarak, stresli hastene ortamında çalışıyorum.Niğdenin urfadan daha kötü olacağını düşünmüyordum, hayırlısı olsun diyelim artık...

Tesekkür ederim. Şanlıurfa gibi hasta yoğunluğu çok olan ve ortam olarak, stresli hastene ortamında çalışıyorum.Niğdenin urfadan daha kötü olacağını düşünmüyordum, hayırlısı olsun diyelim artık...

Saglık com, 10 saat önce Niğde eskiden rahattı ama simdi yasanmasi zor 6 7 bin kiralar carsi çok kalabalık hastahane zaten aşırı kalabalık günün her saati bence yanlış seçim yapmışsıniz