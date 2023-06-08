Pomem mezuniyet

Önlisans mezunuyum ve kpss puanımla başvurdum.Fakat temmuz sonu gibi lisans mezunu oluyorum ve 2023 lisans kpssine de giricem.Mülakatlarda sorun yaşar mıyım bilgisi olan var mı ona göre hiç gitmeyeyim mülakata

Önlisans mezunuyum ve kpss puanımla başvurdum.Fakat temmuz sonu gibi lisans mezunu oluyorum ve 2023 lisans kpssine de giricem.Mülakatlarda sorun yaşar mıyım bilgisi olan var mı ona göre hiç gitmeyeyim mülakata