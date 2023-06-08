KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 01:12
Pomem mezuniyet
Önlisans mezunuyum ve kpss puanımla başvurdum.Fakat temmuz sonu gibi lisans mezunu oluyorum ve 2023 lisans kpssine de giricem.Mülakatlarda sorun yaşar mıyım bilgisi olan var mı ona göre hiç gitmeyeyim mülakata

sosyalbi
08 Haziran 2023 01:12
*düzeltme haziran sonu
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