KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Haziran 2023 01:14
Coğrafya BÖLÜMÜ mezunları

Coğrafya bölümü mezunları olarak öğretmenlik dışında coğrafyacı pozisyonunda atama hiç olmuyor mu ?

2018 yılında Harita Genel Müdürlüğü coğrafyacı olarak personel almıştı yeni yakın zamanlarda böyle bir atama oldu mu olur mu bilgisi olan var mı ?

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