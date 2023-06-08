Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 01:43
İl degisikliginde promosyon geri alınır mı????
Atandığım il halk bankasiyla anlaşmalı, vakif bank promosyonu bizden geri alır mı, alırsa halk bank tekrar promosyonu verir mi ?

Serkan3879
Aday Memur
08 Haziran 2023 01:47
Alır bireysel olarak başvurunu yapacaksın hesaplayıp kesecekler sonra maaş müşterisi olduğun bankayla gününü yine hesap edip o parayı o bankadan alacaksın tabi ne zaman verir bilemem
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