Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 01:51
Mardinde görev yapan polisler!!!

Merhaba arkadaşlar bizim tayinimiz Hatay dan Mardin?e çıktı , hala ilişki kesemiyoruz Mardin deki görev yerimiz belli olmadığı için ama depremden dolayı çok mağduruz barınma sorunu yaşıyoruz, Mardin Emniyetini arıyoruz kimse cvp vermiyor, Hatay?da barınma sorunu yaşadıgımız için çocuklar okula gidemiyor, daha bir çok yaşadıgımız sorunu sayabilirim?.bizim durumumuzda olan arkadaşlar ne yapıyor? Mardin de göreve başlayan var mı? Mardin personel şubeye nasıl ulaşabiliriz tel bilen var mı? Yardımcı olursanız seviniriz

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