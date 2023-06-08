Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 05:03
Zam ile ilgili küçük bir soru

Arkadaşlar şimdi yeni başlayan öğretmen maaşı ortalama 12.500 civarında, en düşük memur maaşı da 10.500 ancak 11.800 söylendi, bu 11.800'ün üstüne 3200 eklendiğinde 15.000 oluyor ve 1,45 ile çarpıp 22 bin gibi bir sayıya ulaşmış oluyoruz. Peki öğretmen maaşına da mı 3200 eklenip 1.,45 ile çarpılacak yoksa bizimkine 2.500 ekleyip mi 1.45 ile çarpılacak? Eğer ikinci formül ise bu haksızlık değil midir?


Produss
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 07:26

hocam akıl fikir ihsan ediyorum. öğretmene 2500 eklerse müdüre hiç eklemeden zam yapması lazım. son durumda herkesin aynı maaşı olmuş olur? sizce bu mümkünmü

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