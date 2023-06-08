Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 08:11
Eş durumu tayini den haber yok mu ?

Topluca kadroya geçen hemşirelerdenim. Eşim TSK da asker olarak görev yapıyor. 2 Mayıs ve 17 Mayıs olmak üzere 2 defa tayin dilekçesi verdim ikisinin sonucuda gelmedi. En son 3 gün önce ikiside bakanlıkta dediler. Dün eşi polis olup ebe olarak görev yapan arkadaşlarımın olumlu sonuçlar aldığını duydum. Neden hala haber yok.


livaneliderler
Aday Memur
08 Haziran 2023 09:48
Merhaba. 3 yılınız doldu mu? Eşi polis olan arkadaşınızın 3 yılı dolmuşuydu?
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