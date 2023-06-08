Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 08:46
Türkiye de nefes alabileceğimiz hangi bölgeyi tavsiye edersiniz?

Güneydoğuda yım. Yasadığım bölge batıya göre bir nebze iyi insanı çok iyi aşırı sıcak.Ama buralarda da zenginler yüzünden haksız fiyat arttırımı dayatma yaparak piyasayı tukarıya çekmeye çalışıyorlar. Tavsiye Ege Akdeniz de var mı? Çokk sıkıldıımm


Lionnnx
Aday Memur
08 Haziran 2023 08:54

Doğu Karadeniz tavsiye olunur. Eğer sakinlik ve yeşil severseniz.


Lionnnx
Aday Memur
08 Haziran 2023 08:56

Yalnız heryerin kendine özgü problemleri olur bunu unutma


Gökçedeniz47
08 Haziran 2023 08:58

Karadeniz i sevmiyorum . Tşk ederim arkadaşım. Ege Akdeniz de küçük hala ucuz kalmayı basarabilen

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