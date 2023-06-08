Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 08:53
Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsun

Daha 22 bin nin hesabını yapan arkadaşlar, bu paranın esamesi kalmadı.Artık bozdur bozdur harcarsınız.TL nin ruhuna fatiha


gardiyan4255
Aday Memur
08 Haziran 2023 08:56
Memurun sesini duyannnnn var miiiiii

Ayınonbeşi06
Aday Memur
08 Haziran 2023 08:57
Biz bunu hakettik kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırladık siyasetçiler değişmelidir dünyada her zaman uzun süre görev yapan siyasetçiler yönetimi kendi çıkarlarına kullanmışlardır. Biz değişim olsun belki daha iyi olur dedik onlar bize terörist dedi bu sonuç bize müstahak

kendinemüslüman
Aday Memur
08 Haziran 2023 09:27

2019'da maaşım 1590 dolara denk bir rakamdı. Şuan maaşım 1070 dolar ediyor. 2019'da ki alım gücüme erişmem için 37126TL almam lazım. Bu söyledikleri taban maaşa zam + %'lik zamla 37k civarına gelir. Ben bu parayı cebime koymadan veya koyduktan hemen sonra dolar aşağı yukarı 27- 28 e gelir gibi. Bu tabloda 1325 dolara denk gelecek maaşım. 4 yılda maaşım 2 katını geçmiş olmasına rağmen alım gücümün ne kadar gerilediğini her seferinde görüyorum.

Bu düzene alkış tutan herkese hakkım haram zıkkım olsun. Benim çoluğumun çocuğumun rızkını enflasyonu düşük göstererek , KKM adı altında zengine sermaye eden herkes ettiğini iki cihanda bulsun.


kozmiktarihci
Şef
08 Haziran 2023 09:57

Öldü dediğiniz memurun yarısı iktidara oy verdi bunu da düşünmeliyiz !


wiseelit
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:09

çoğu memur sen de kamu seni üye sarı ve sarımtırak sendikalardan istifa etmiyorlar


2ven
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:12

22 bile kurtarmayacak

zaten asgari ücretin altında zam alacağımız için muhtemelen seneye yine asgari ücretle dip dibe olucaz.


sozdemir37
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:12

26 Yıllık memurum ve ilk defa geçim korkusu yaşıyorum..Gidişat çok kötü..Özellikle tek maaşlı memurlar için..


r.diyojen
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 10:39

22 rakamı da hayal mi oluyor yoksa.. Memurlar.net'in bugün yaptığı haber. memurlar için %14-15 öngörmüş, lütfedip %20 yaparlar, geçmiş olsun..

Emekli Ve Memur Maaşı Belli Oluyor - Memurlar.Net

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