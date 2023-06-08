Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsun

Biz bunu hakettik kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırladık siyasetçiler değişmelidir dünyada her zaman uzun süre görev yapan siyasetçiler yönetimi kendi çıkarlarına kullanmışlardır. Biz değişim olsun belki daha iyi olur dedik onlar bize terörist dedi bu sonuç bize müstahak

Biz bunu hakettik kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırladık siyasetçiler değişmelidir dünyada her zaman uzun süre görev yapan siyasetçiler yönetimi kendi çıkarlarına kullanmışlardır. Biz değişim olsun belki daha iyi olur dedik onlar bize terörist dedi bu sonuç bize müstahak