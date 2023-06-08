Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 08:58
eş durumu

Sağlık bakanlığına 4/b sözleşmeli personel olarak atandım. Eşim de milli eğitim bakanlığına 4/b sözleşmeli memur olarak atandı. Eş durumunu 1 sene sonra yapabiliyor muyum yoksa 3 sene sonra kadroya geçtikten sonra mı eş durumu yapılabiliyor?

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