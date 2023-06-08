Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 09:01
Forumdaki zam zırvaları
Artık gerçekten yorgunuz yorulduk her markete gittiğimizde fiyatların değişkenlik göstermesi kiralar yakıt dövizin yükselmesi yahu bu ülke hala sen dövizlemi maaş alıyorsun diyenlerin yönetiminde yazıklar olsun çıkıp açıklamadıkları sürece lütfen insanların duygularıyla oynamayın herkes zam gelecek kredimi çeksem moduna girmiş günahtır beklediği zam gelmezse adam kredilerini ödiyemiycek ve hala burada çıkıp yüzde 80 zam gelecek diyen insanlar var bilip bilmeden konu açmayalım rica ediyorum.

checkvizor
Şef
08 Haziran 2023 11:45

Zam yapılmamış , ne olacağı belli değil ama sürekli yok şunu yapacağız, yok şu kadar zam olacak, yok söyle memur maaşı olacak diye diye milleti hareketlendiriyorlar. Daha zamanı gelmeden ev sahibi , şu, bu zam yapma peşine düşüyor. Dereyi gormeden paçayı sıvıyor hepsi. Ne yapılacaksa yapılsın, sonra söylensin kardeşim. Ne diye milleti boşu boşuna hararetlendiriyorsunuz anlamıyorum ki. Kimi görsem hadi yine iyisin 25 bin lira oldu maaşın diyor. Elde ne var ? Koca bir hiç. Böyle zekalara ne anlatacağız şimdi ?


civciv kız
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 11:48

dürüst olmak gerekirse bu durum benide rahatsız ediyor


ArDıL_1905
Genel Müdür
08 Haziran 2023 11:52

Sürekli fiyatların değişmesi güzel bir şey! En azından bilime hizmet ediyor esnaflar. Ünlü filozof Herakleitos ne demiş: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bizim esnaf tayfası hepsi felsefeyi ve filozofları sevdiğinden bu değişim oradan geliyor!. Bak TUİK abimiz enflasyonu %0,04 açıkladı. Bizimkiler TUİK e uymayıp filozofların peşine düşüyorlar ondandır bu!

Boşuna dememişler

'' Bir ırmakta iki defa yıkanamazsın'' (Akış ve değişim teorisi)

''Türk Lirası ile iki ayrı hafta aynı ürünü alamazsın''(TL nin enflasyon ve TUİK çakışması teorisi)


Ayınonbeşi06
Aday Memur
08 Haziran 2023 11:52
Paranoyak oldum ben hergün girip bakıyorum hergün farklı bir söylenti var
civciv kız, 1 saat önce

dürüst olmak gerekirse bu durum benide rahatsız ediyor

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