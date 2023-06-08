Forumdaki zam zırvaları

Artık gerçekten yorgunuz yorulduk her markete gittiğimizde fiyatların değişkenlik göstermesi kiralar yakıt dövizin yükselmesi yahu bu ülke hala sen dövizlemi maaş alıyorsun diyenlerin yönetiminde yazıklar olsun çıkıp açıklamadıkları sürece lütfen insanların duygularıyla oynamayın herkes zam gelecek kredimi çeksem moduna girmiş günahtır beklediği zam gelmezse adam kredilerini ödiyemiycek ve hala burada çıkıp yüzde 80 zam gelecek diyen insanlar var bilip bilmeden konu açmayalım rica ediyorum.

Artık gerçekten yorgunuz yorulduk her markete gittiğimizde fiyatların değişkenlik göstermesi kiralar yakıt dövizin yükselmesi yahu bu ülke hala sen dövizlemi maaş alıyorsun diyenlerin yönetiminde yazıklar olsun çıkıp açıklamadıkları sürece lütfen insanların duygularıyla oynamayın herkes zam gelecek kredimi çeksem moduna girmiş günahtır beklediği zam gelmezse adam kredilerini ödiyemiycek ve hala burada çıkıp yüzde 80 zam gelecek diyen insanlar var bilip bilmeden konu açmayalım rica ediyorum.