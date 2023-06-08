Eğitim tayini

Arkadaşlar merhaba. Eğitim mazeret tayini yapmak istiyorum. Diyetisyenim. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü ile yapmak istiyordum ama sağlık yönetimi bölümünü okumayı da istiyorum. Acaba sağlık yönetimi bölümünü kazansam onunla eğitim mazeret tayini yapabilir miyim?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok mutlu olurum