Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 09:08
Haziran maaşıyla memur karnını bile doyuramaz.

Herkes temmuz zammını konuşuyor ama temmuz zammı gelene kadar bütün memurlar kredi kartına asılacak muhtemelen, haziran maaşı kira bile ödeyemeyecek neredeyse.

temmuz 15'e kadar memurlar ne yapacak kimse bunu düşünmüyor, piyasada kiralar, gıda ürünleri vs. kendisini 1dolar 30tl olacak şekilde kendini güncelledi.


Hfzmn
Aday Memur
08 Haziran 2023 09:31

Tarihin en düşük alım güçlü memur maaşı, haziran maaşı olacak sanırım.


kitkanun
Şef
08 Haziran 2023 10:59

En düşük kamu işçisi yevmiye 725

-Hizmet zammı:2827

-Yol:463

-Yemek:1885

-Sosyal Yardım:1595

-Tediye:37700 (aylık 3466)

-İkramiye:43500 (aylık 4000)

-Ek ödeme:3625 (aylık 302)

-Hizmet primi:75

-Giyim yardımı:1167 (aylık 97)

-Toplam brüt:36400

NET MAAŞ: 26673 (Haziran)

Toplam 2 mesaj

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