Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 09:29
22.000TL Sözü Verildiğinde Dolar Kuru !!

Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşını açıkladığı 11 mayıs 2023 tarihinde Merkez Bankası dolar kuru 19,54 TL idi.

Kısa bir hesaplama ile 22.000 / 19,54 = 1125 Dolar yapıyor.

Şuanki dolar kuru ile 22.000 / 22,35 = 942 Dolar.

1125 - 942 = 183 dolar yapar. Onu da bugünkü kur ile çarparsak 183 x 22,35 = 4090TL kaybımız var.

Memura verilen söz acilen güncellenmeli ve en az 26000-27000 TL civarına çıkarılmalıdır.

Memurun TEK GÜNDEMİ BU OLMALIDIR!


2ven
Aday Memur
08 Haziran 2023 10:06

22 gelene kadar 500-600 dolara düşer. temmuz tartışmaları yapılırken 600-700 dolar alacaksınız, tl olarak ne aldığınızın önemi yok demiştim bana herkes sövmüştü.

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