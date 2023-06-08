Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


08 Haziran 2023 09:29
Sandık Görevli Ücreti

2. Turda sandık görevlisi olarak bulundum sandık başında. Sandık görevli ücretleri ne zaman nereye yatacak bilgisi olan varmı devlet 1 aydan önce vermez galiba

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.GibisinAşırma olan kelime türetmece oyunuÖzlediğindeÖylesine...Kurban kesebilecek misiniz bu sene ?

Sözlük

Sosyal Politika 1 kafası biraz değişik çalışıyor 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 5 godot'yu beklerken 2 Kırmama hassasiyeti 1 İyi geceler sözlük 4 seçmen 3 annem 3 Bilmukabele 1 sözlükte puanlama sisteminin kaldırılması 1

Son Haberler

Hüdapar'dan, Bayrak ve kadın hakları ile ilgili açıklamaGaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandıKılıçdaroğlu: Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağımSezgin Baran Korkmaz'ın 'mal varlığı aklama' davası sürüyorSuriye ve Yunanistan sınırında 3 terörist yakalandı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)